Si presenta al 118 di Valdilana con delle ferite sul collo, intervengono le forze dell'ordine

Si presenta nella sede del 118 di Valdilana Trivero con diverse ferite al collo. È accaduto ieri, 13 giugno: l'uomo, di cui non sono ancora note le generalità, sarebbe stato protagonista di una lite avvenuta qualche ora prima in un bar della zona. Sul posto sono quindi intervenute le forze dell'ordine, che hanno convinto il soggetto a farsi accompagnare al Pronto Soccorso per le cure del caso. Seguiranno accertamenti da parte degli agenti per conoscere la dinamica dei fatti.