Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale del donatore di sangue

Oggi (domenica 14 giugno) si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del donatore di sangue. Si tratta di un’occasione per puntare i riflettori sulla necessità di donare emocomponenti: sangue intero e plasma; ma anche un’occasione per ringraziare tutti i donatori che ogni giorno in modo responsabile, anonimo e gratuito scelgono di effettuare questo gesto di altruismo verso il prossimo.

Quest’anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto come tema quello della sicurezza per evidenziare come un semplice gesto come la donazione del sangue non solo è sicura e preserva la salute di chi la effettua (permette infatti di essere monitorati grazie a continue analisi del sangue), ma ha un ulteriore valore aggiunto: quello di renderci compartecipi della salute di altri. Siamo noi, in quest’ottica, a poter contribuire alla sicurezza e alla salute di altre persone.

"Festeggiamo così - scrivono i membri dell'Avis Biella sulla pagina Facebook - orgogliosi del nostro piccolo impegno: anche in questo periodo difficile l'esercito dei donatori non ha mai fatto mancare il proprio contributo assicurando sempre il sangue all'ASL Biella. In questa speciale giornata, che avremmo dovuto festeggiare a Milano con i donatori di tutto il mondo, rendiamo noto l'utilizzo della nostra donazione del 16 marzo in risposta immediata all'appello degli Amici Ospedale Di Biella: 9mila euro (5 della sezione cittadina e 4 del Gruppo 5 Castelli). Beni e attrezzature che diventano strumento di cura ancor migliore per l'intera comunità".

La giornata mondiale dei donatori di sangue si svolge ogni anno il 14 giugno, data di nascita del medico austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni del sistema AB0 e del Fattore Rh.