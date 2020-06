Nuovo impianto elettrico sulla provinciale Rosazza–Oropa

Lavori in corso da lunedì 15 giugno, dal km 10+865 al km 11+065 della Strada Provinciale 513 Rosazza–Oropa, sul territorio del Comune di Biella, dove sarà posata una tubazione staffata al ponte sul Rio Oropa, in relazione al nuovo impianto elettrico in fase di realizzazione lungo la stessa provinciale.

La Provincia di Biella ha ordinato il divieto di transito per le auto sul tratto indicato, con un fermo massimo di 40 minuti, decorsi i quali i veicoli saranno fatti defluire, mentre pedoni, biciclette, ciclomotori e motoveicoli sono esclusi dal divieto.

I lavori dureranno fino a venerdì al 19 giugno durante la fascia oraria 8–17.