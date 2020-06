Coronavirus e riapertura uffici postali, dialogo continuo ANCI-Poste

"Accogliamo positivamente la notizia del ripristino della piena operatività degli uffici postali in 52 Comuni piemontesi fin da lunedì 15 giugno. Ringrazio il coordinatore dei Piccoli Comuni di ANCI Piemonte, Gianluca Forno, per il grande lavoro che da sempre mette in campo nell'ambito delle relazioni con Poste Italiane". Lo afferma il presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro. Durante l'emergenza Covid, i servizi di Poste Italiane avevano registrato forti contrazioni, legate alla necessità di contenimento del contagio. Molti gli uffici postali soggetti alla rimodulazione degli orari di apertura quando non addirittura alla chiusura, soprattutto nei piccoli borghi e nelle frazioni. Parecchi i disagi in quelli rimasti aperti, a causa delle forti limitazioni imposte dall'emergenza.