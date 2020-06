Parco di Regione Croce, l'oasi incontaminata di Biella Chiavazza VIDEO

Un’oasi naturalistica incontaminata, meta di runner e di quanti vogliono godersi qualche momento di relax all’aria aperta. È il parco di Regione Croce a Chiavazza, l'area verde a due passi dal centro di Biella, con accesso da via Coda verso il Palasarselli o da via Milano.

Il laghetto è il suo punto di forza e negli anni è diventato un punto di riferimento per i volatili acquatici come germani reali, oche e anatre, senza dimenticare la presenza di pesci rossi e tartarughe. I membri dell’associazione volontari laghetto di Chiavazza che se occupano sono mossi dall’amore per gli animali e orgogliosi di aver creato questa piccola oasi, che fino a 13 anni fa non era altro che un'area dismessa e degradata.