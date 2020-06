Scomparsa del noto chirurgo biellese Franco Mosca, il ricordo dell'amico Roberto Perinu

Riceviamo e pubblichiamo: "1952, tarda primavera. All’epoca si accedeva alla scuola media superando il cosiddetto esame di ammissione. L’esame si svolgeva alla Palazzina Piacenza, ora sede della Biblioteca, per Ragazzi.

Per una di quelle circostanze, inspiegabili, di cui è costellata la vita, nel banco vicino al mio sedeva un ragazzino, come ragazzino ero anch’io. Proprio per una di quelle misteriose circostanze cominciò, proprio così, un’Amicizia, che non si sarebbe più interrotta.

Se l’Amico è Amico, è superfluo – e anche poco discreto – tornare sui trascorsi, sempre molto personali, che sono un po’ tutte le amicizie; sarebbe un rievocare la nostra vita, la mia e di Franco Mosca: la scuola, l’università, il matrimonio, i figli. Sarebbe, in fondo, un violare, quasi, un’intimità che è solo mia e sua; sarebbe, quasi, un imporla ad altri: e questo la discrezione chiede di non fare. E, questo, non faccio.

Non intendo, appunto, rievocare, qui, la sua grande opera nel campo della chirurgia, opera che l’ha portato a sedere in quell’elitario consesso mondiale che è la “Honorary Fellowship” dell’American College of Surgeons; non ne parlo, perché altri l’hanno già fatto; perché Franco Mosca, per me, è stato un Amico; perché lui, per primo, per via di quella sua connaturata ritrosia, raramente ne parlava; tal ché, proprio noi, gli Amici, di queste sue glorie finivamo per saperne – è un paradosso! - addirittura meno di altri.

Torno, piuttosto, sulla discrezione, nell’accezione di moderazione saggia e misurata.

Perché, Franco Mosca, l’Amico di una vita, era così: saggio, misurato, discreto. Molto biellese, certo, ma interprete sottile di quella sobrietà essenziale e signorile che è tratto dominante dei veri biellesi.

Uno stile di vita mirato all’impiego accorto e accurato delle proprie qualità; una ricerca puntuale del riscontro pratico e costruttivo di quanto si fa: non il semplice tornaconto monetizzabile, però! Discrezione, utilità, ritrosia diventano posa esteriore se non si fondano su un profondo sentire etico, che volge l’agire al servizio di chi, del nostro agire, è destinatario. Diversamente, sono vacua ricerca di sé, di potere sugli altri, di fama, di ricchezza. L’agire ha senso, costrutto, riscontro se è per l’altro. Chi agisce è appagato dal semplice fare per gli altri. Vale a dire che ci deve essere coincidenza di professione e senso della vita. E, questo, Franco Mosca lo era.

Qui, emerge un suo atteggiamento, una sua prospettiva di azione che si condensa in un suo modo ricorrente di dire: non “sprecare” l’opportunità, anzi metterla a frutto per quello che offre in se stessa. Non farlo, visto che è per gli altri che si opera, è venir meno a se stessi, negare agli altri quello che, solo in apparenza, si offrirebbe. E un tale agire, rifugge dal far mostra di sé.

A ben vedere, non è che il nocciolo, il cuore, dell’amicizia.

Il fatto oggettivo, purtroppo, è che il 31 di maggio di questo anno 2020, con la misura, l‘eleganza sobria e la signorilità che sempre l’hanno contraddistinto, il mio Amico se n’è andato. Il mio Amico che, andandomene, io, dalla sua bella casa alla porte di Pisa, aspettava al cancello che io fossi scomparso in fondo alla via. Mettendo in quel semplice gesto di affetto, tutta l’Amicizia che sapeva ricambiata con la fedeltà da sardo, che è la mia.

Gesti semplici che svelano come non si è amici per quello che si rappresenta per gli altri: amici lo si è per quello che si è, semplicemente.

Mi resta, come ahimè succede, il senso di tutte le cose che non ci diremo più; e quel senso, feroce, di irreparabilità che deriva dal fatto incontrovertibile che l’Amico più non c’è. In senso concreto certamente no: ma, nel cuore, il tempo e i fatti si elidono, e le persone, tutte, sono e saranno sempre lì.