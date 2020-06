Calcio, Chiavazzese: Mihaila resta in blu-cremisi anche per la stagione 2020/2021

La Chiavazzese ‘75 è lieta di annunciare ufficialmente la permanenza in blu-cremisi anche per la stagione 2020/2021 di Marian Mihaila. "Per il fantasista chiavazzese - commentano dalla società - si tratta della terza stagione consecutiva con i nostri colori e questo ci rende molto orgogliosi. Marian è un “tuttocampista” dotato di una tecnica sopraffina, capace di offrire palloni dalla traiettoria millimetrica ai suoi compagni e grande realizzatore sotto porta. Agile, tecnico, duttile ed esperto: doti impressionanti che ne fanno un giocatore completo e di altissimo livello. È sempre un piacere vederlo giocare. A Marian va un sincero augurio per la prossima stagione con la speranza di togliersi grandi soddisfazioni con la nostra maglia".

Centrocampista classe 1992, Mihaila conta 19 presenze nella scorsa stagione, per un totale di 12 reti e 9 assist. “Questa - racconta il calciatore - è la mia terza stagione qui alla Chiavazzese, cosa che non mi era mai capitata nella mia carriera da calciatore. Ciò significa che io qui mi trovo in modo splendido: ho un ottimo rapporto con il Presidente, con il mister, con la dirigenza e con tutti i miei compagni. Qui si sta bene e non ho mai avuto la minima intenzione di muovermi dalla Chiavazzese. Ora ho solo voglia di ritornare su quel rettangolo verde che tanto mi manca per cercare di portare la mia squadra e la società a raggiungere grandi traguardi. Ringrazio la società per la fiducia dimostratami e io farò di tutto per ripagarla nel migliore dei modi”.