Calcio, altre riconferme alla Chiavazzese: Crosa rimane per la terza stagione di fila

Fabio Foglia Crosa vestirà ufficialmente per la terza stagione consecutiva la maglia blu-cremisi della Chiavazzese. "Difensore roccioso e carismatico, dotato di grande esperienza nonostante la giovane età - commentano dalla società - in questi anni di permanenza in terra chiavazzese ha sempre guidato i suoi compagni dimostrando di essere un punto di riferimento prezioso". Un'altra conferma di assoluto valore messa a segno dal DS Acquadro, che va ad aggiungersi a quella di Matteo Torta, ufficializzato ieri.

Difensore centrale classe 1995, ha collezionato 18 presenze nella scorsa stagione, con una palla in rete. “Ho scelto di rimanere alla Chiavazzese a prescindere dalla categoria - racconta Crosa - anche se ovviamente spero sia la Promozione. Sono felicissimo di questa scelta, ormai sono tre anni che sono qui e posso dire sinceramente che la Chiavazzese per me è una famiglia e la mia “seconda casa”. Qui sto veramente bene, con il mister mi trovo in sintonia e spero vivamente di poter condividere l'esperienza del prossimo anno con i miei compagni di squadra di quest'anno perché qui si è creato un gruppo fantastico. Quando ho parlato con il Direttore Acquadro l'impressione è stata ottima, ha le idee molto chiare e un professionista del mestiere. Forza Chiavazza!”.