Onorevole Delmastro in visita al carcere di Biella: "Porto la solidarietà di Fratelli d'Italia agli agenti"

"In data odierna mi sono recato presso l'Istituto Penitenziario di Biella per rappresentare la solidarietà di Fratelli d'Italia agli agenti della Polizia Penitenziaria, mortificati, umiliati e spaesati per quanto accaduto a Santa Maria Capua a Vetere dove 45 colleghi sono stati raggiunti da altrettante e spettacolari avvisi di garanzia per aver sedato la rivolta carceraria del 05 aprile scorso. - riferisce così l'Onorevole Andrea Delmastro in una nota stampa giunta in redazione oggi, 13 giugno - Nel corso della rivolta del 05.04.2020 a Santa Maria Capua a Vetere 150 detenuti si erano impossessati di un reparto e minacciavano con coltelli rudimentali e olio bollente gli agenti della polizia penitenziaria che sono riusciti a contenere e sedare la rivolta.

E' comprensibili lo smarrimento e la rabbia di tutti gli agenti della polizia penitenziaria che non si sentono tutelati da uno Stato che affida loro compiti di sicurezza e sorveglianza, salvo poi processarli dopo aver sedato una violentissima rivolta.

Pare che non un solo detenuto sia finito al Pronto Soccorso con ciò dimostrando che gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno agito utilizzando il minimo gradiente di forza necessario per ristabilire l'ordine.

Alla presenza del Comandante del Reparto, commissario capo Mirko Trinchero ho avuto modo di riaffermare agli agenti della Polizia Penitenziaria e ho colto l'occasione per approfondire necessità e problemi della Polizia Penitenziaria che porterò già nei prossimi giorni all'attenzione del Parlamento.

E' certo che 45 avvisi di garanzia che coinvolgono tutti gli agenti in servizio e anche drammaticamente alcuni non in servizio siano la prova più evidente del tentativo di processare non eventuali errori di singoli, ma un intero corpo: la politica deve reagire e, pur nell'ambito dell'autonomia della magistratura, deve apertamente far comprendere che la Polizia Penitenziaria non si processa.

Questa vicenda approderà in Parlamento con proposte di legge e interrogazioni perchè Fratelli d'Italia non ha dubbi: la Polizia Penitenziaria non si processa e noi siamo sempre, senza se e senza ma, al fianco delle divise che servono lo Stato.