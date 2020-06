Ponderano e gli Alpini piangono la scomparsa dell'amico Giancarlo Barbera

Gli Alpini di Ponderano piangono la scomparsa dell'Amico Giancarlo Barbera, Conosciuto da tutti con il soprannome “Vige”.

"Se ne è andato in modo improvviso - raccontano - lasciandoci nel più profondo sgomento, tanto che non riusciamo nemmeno ad immaginare di non averlo più tra di noi. Il dolore di questo momento impedisce di dare un senso a quanto è accaduto, l'unica certezza che abbiamo è quella di avere perso un amico vero, un uomo dalle grandi capacità e, per i suoi cari, un marito ed un padre esemplare. Ci uniamo al dolore della famiglia ed intendiamo ricordarlo in modo tangibile, sottoscrivendo una donazione a favore dell'Istituzione che ci verrà indicata dai famigliari. Caro Giancarlo, Amico di sempre, senza di te per noi non sarà più come prima! Riposa in pace, e da dove ti trovi, prega per noi come noi faremo per te".

Per partecipare all'iniziativa benefica, contattare la sede: info@anaponderano.it oppure 3408551775 (Maurizio Perona – Segretario del Gruppo).