Crollo a Bioglio, sono due le famiglie sfollate

Sono due le famiglie, per un totale di quattro persone, sfollate dopo il crollo di una vecchia casa in frazione Machetto a Bioglio. Il cedimento della struttura è avvenuta nella prima mattinata di ieri venerdì 12 giugno, intorno alle 7,30.

Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e dello stesso sindaco del paese, Stefano Ceffa. Dopo una prima analisi che aveva escluso il coinvolgimento della abitazioni adiacenti, le verifiche tecniche hanno portato alla luce i pericoli per i lavori di sistemazione della zona.

"Prudenzialmente abbiamo chiesto ai quattro cittadini di spostarsi -commenta il sindaco Stefano Ceffa-. I lavori di messa in sicurezza è facile che si protraggano a lungo. Purtroppo nella frazione non è possibile arrivare con grandi mezzi e gli altri edifici sono vecchi, quindi è d'obbligo la prudenza. Un nucleo famigliare è stato ospitato da un parente mentre l'anziana che vive sola, troverà rifugio in un alloggio per ora temporaneo in attesa della prossima settimana che la trasferiremo in un alloggio comunale".