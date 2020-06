Cade in casa e non riesce a muoversi, 118 e Vigili del Fuoco in azione a Biella FOTO

Caduta in casa, non riesce più a muoversi. L'episodio è accaduto poco fa, nella mattinata di oggi 13 giugno, in un alloggio di via Macchieraldo a Biella. A soccorrere l'anziana donna ci hanno pensato i Vigili del Fuoco, che passando da una finestra hanno aperto l'appartamento permettendo ai sanitari del 118 di entrare. Il personale sanitario ha prestato un primo soccorso. La donna sarebbe poi stata portata in ospedale per le cure del caso.