Bioglio, accusa un malore e cade a terra nella sua abitazione. Apprensione per una 85enne

All'ora della consegna del pasto quotidiano, non rispondeva né al campanello né al telefono. L'episodio è accaduto a Bioglio intorno all'ora di pranzo di ieri, 12 giugno: su richiesta dei volontari che si occupano del servizio, sono intervenuti i carabinieri del paese che, dopo altre insistenti chiamate e avendo sentito dei rantoli provenire dall’interno, si sono introdotti in casa da una finestra dell’abitazione lasciata aperta e hanno rinvenuto la donna, 85 anni, stesa a terra nel salotto.

Immediatamente i militari dell'Arma hanno richiesto l'intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118, giunta poco dopo per prestare i primi determinanti soccorsi. La donna, che non aveva perso i sensi e appariva lucida, era stata probabilmente colpita da un ictus e non riusciva ad alzarsi da terra. La stessa è stata ricoverata all'ospedale di Ponderano per le cure del caso.