A Sandigliano centro estivo in diverse location

Con una serata che si terrà nei prossimi giorni, il Comune di Sandigliano informerà le famiglie sul centro estivo che è pronto a partire.

Il centro estivo sarà gratuito e riguarderà bambini e ragazzi della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, sarà realizzato in diverse location in modo da avere piccoli gruppi di partecipanti, e fornirà il servizio mensa. "Con enorme fatica e con l'aiuto di tanti, - dichiara l'Amministrazione Comunale - siamo riusciti ad organizzare il centro estivo per bambini e ragazzi dei tre cicli di scuola. Per aiutare le famiglie, che tornate al lavoro, non saprebbero come sistemare i figli. E sopratutto per i bambini e gli adolescenti, che nel periodo di quarantena sono stati i più colpiti dalla difficoltà dell'isolamento, dando loro, per quanto possibile, un ritorno alla normalità".

In tema di bambini, il Comune sta realizzando interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza alla scuola dell'infanzia. I lavori, in corso fino alla data prevista dell'11 agosto con un investimento di 350mila euro, riguardano il rifacimento e l'isolamento del tetto, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione della caldaia con un impianto a condensazione come opera di rivalutazione della centrale termica, l'adeguamento antisismico e la tinteggiatura delle facciate dell'immobile.