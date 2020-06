Ponderano, il sindaco Locca risponde alla minoranza: "L'asilo non chiude"

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’asilo nido di Ponderano non chiude, ma anzi verrà ripristinata la sezione lattanti tolta dalla precedente amministrazione. Soprattutto in momenti come questo, non dovrebbero essere diffuse false notizie! Purtroppo spesso le notizie escono senza che ne venga controllata la veridicità e la loro divulgazione crea sconcerto nei lettori, creando un danno non tanto all’amministrazione, ma ai Ponderanesi stessi.

Già nel penultimo consiglio comunale era stato evidenziato dal Sindaco come le notizie divulgate dalla minoranza fossero fuorvianti e non coerenti con le decisioni che questa Amministrazione adotta nell’unico interesse della collettività. Delibere di giunta e consiglio sono a disposizione sul sito istituzionale del Comune di chiunque voglia avere una informazione corretta.

Ma veniamo ai fatti, la minoranza, nella figura del suo capo gruppo, Marco Romano, che prepotentemente calca le scene delle notizie in modo vergognosamente falso, asserisce che l’asilo nido di Ponderano verrà chiuso. Dovrebbe però spiegare come mai nel bilancio 2020 questa Amministrazione abbia stanziato 28.000,00 euro proprio per l’asilo; se l’intenzione fosse quella di chiudere il servizio, detto stanziamento non troverebbe alcuna logica contabile ciò rende ancora più evidente, dalle notizie da lui pubblicate, il fatto che non abbia letto quanto proposto in deliberazione consigliare.Continuamente sento e leggo di attività svolte a sostegno delle famiglie nella gestione dell’asilo operate dalla precedente amministrazione, di cui il capogruppo della attuale minoranza era parte in qualità di vicesindaco, dimenticandosi di evidenziare come all’inizio del loro mandato, loro stessi, avessero eliminatola sezione lattanti obbligando le famiglie con bambini inferiore all’anno di età a rivolgersi ad altri asili biellesi soprattutto a quello di Borriana gestito non da personale comunale, ma privato.

È ovvio che portare un bambino inferiore all’anno in un asilo dove esiste la sezione lattanti, farà sì che i genitori continueranno, per continuità di affezione e conoscenza, a iscrivere il bambino allo stesso asilo anche per gli anni successivi. La soppressione della sezione lattanti ha avuto per Ponderano il solo effetto di svilire il servizio che le amministrazioni precedenti avevano faticosamente raggiunto, depauperando la collettività della possibilità di avere tale servizio.Ricordo, inoltre, che diversi Comuni Biellesi hanno optato per Asili Nido che funzionano, ribadisco funzionano, nella modalità che questa amministrazione ha appena adottato.

Romano ha sbandierato ai quattro venti l’ampliamento dell’apertura del nido sino alle ore 19,00 operato dalla precedente amministrazione, mai applicato nella realtà, ma paventato solo ed esclusivamente come pubblicità ingannevole sui rotocalchi. Verranno, comunque, a breve contattati i genitori con figli da 0 a 3 anni per una riunione informativa nella quale potranno avere tutte le informazioni necessarie. Si comprende che la minoranza debba fare opposizione, ma perlomeno non dovrebbe divulgare notizie palesemente false come per altro è loro abitudine, il servizio così restituito alla collettività di Ponderano è sintetizzabile esclusivamente nell’impossibilità di una corretta valutazione dei fatti da parte dei cittadini, oltre alla presa in giro operata alle persone che in loro hanno creduto in fase elettorale.

Ridicolo poi è il fatto che ad ogni nostro obiettivo raggiunto in tempi celeri, Romano ribadisca che lo stesso era stato pensato in precedenza. Nessuno gli ha impedito di concretizzare i loro pensieri nell’arco temporale della precedente amministrazione, evidentemente non sono stati così bravi come cercano di far trasparire, se noi in 12 mesi abbiamo realizzato più della metà dei loro pensieri questo vuol significare solo che, o noi siamo bravissimi o che loro non lo erano affatto o che hanno preso in giro i Ponderanesi per cinque anni. Credo che il bene del paese si possa raggiungere solo con la sincerità che i Ponderanesi meritano, non con il mettersi in evidenza con immense falsità, come sta avvenendo quotidianamente da parte della minoranza.

In qualità di Sindaco invito le persone che vogliono conoscere la verità su questa e qualsiasi altra falsa notizia divulgata dalla minoranza di contattare direttamente gli uffici comunali o di leggere il testo degli atti amministrativi direttamente sul sito istituzionale del Comune.Si porta a conoscenza delle famiglie che giovedì 11 giugno alle ore 18,00 si terrà una riunione informativa presso la sala consigliare del comune per la presentazione del centro estivo 2020, con prezzi mitigati da questa Amministrazione con cospicuo stanziamento di bilancio".