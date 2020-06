Casa di riposo a Ponderano, minoranza contro il sindaco Locca: "Si prenda le proprie responsabilità"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Era la metà di marzo quando il Sindaco, sorpreso con le mani nella marmellata, fissava sopralluoghi alla casa di riposo senza considerare la pandemia da coronavirus in corso. Finì che l’opposizione (si sempre quei “fastidiosi e polemici”) scoprì l’inghippo e l’amministrazione si sbrigò a differire le visite degli interessati al bando per la gestione della RSA. E il coretto dei sostenitori a cantare la canzoncina impartita “cattivi, cattivi ... ma povero Sindaco, sempre polemiche ... bla bla bla”.

Sono passati più di due mesi e soprattutto è cambiata la fase emergenziale e le misure per il contenimento del virus e l’amministrazione dell’aria fritta, liberatasi dal “problema” di come riorganizzare l’asilo nido pubblico, torna ad accarezzare l’unico grande amore capace di renderla vivace: “la casa di riposo”! Il bando sta per scadere e la bramosia di portare a termine il disegno amministrativo è davvero grande, così il Sindaco, forse con pensiero conservativo e previdente, considerato che non tutti gli interessati hanno avuto le stesse possibilità, si affretta a dichiarare sulle pagine di un quotidiano locale "... Non eravamo al corrente che la Provincia avesse reso pubblica la possibilità del sopralluogo attraverso un video. Diverso è se fosse stato previsto inizialmente nel bando. Ad oggi sono una decina gli interessati e un paio ci hanno già fatto presente che se il sopralluogo sarà virtuale ritireranno la loro offerta".

“cattivi, cattivi ... ma povero Sindaco, sempre polemiche ... bla bla bla” e il cattivo di turno oggi è la Provincia di Biella che, a voce del Vice Presidente Ramella Pralungo ribatte decisa affermando "... Sono gli uffici comunali di Ponderano che ci hanno domandato di prevedere un sopralluogo virtuale. Noi abbiamo solo dovuto prorogare la scadenza del bando, se poi preferiscono il sopralluogo in presenza ci adegueremo, ma è una scelta loro".

Ma chissà perché Sig. Sindaco ce l’hanno tutti con lei! “cattivi, cattivi ... ma povero Sindaco, sempre polemiche ... bla bla bla”. Ma che forse sia questa amministrazione a non essere capace? Diciamolo piano piano prima che riparta la solita canzoncina".