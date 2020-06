Taglio degli insegnanti, il Ministero precisa: "Non c'è stata una diminuzione delle cattedre"

Con riferimento alle notizie di stampa in cui si fa riferimento a un ipotetico taglio dell’organico degli insegnanti, il Ministero dell'Istruzione precisa che non vi è stata diminuzione delle cattedre quest’anno.

Nonostante il trend ancora in calo della popolazione scolastica, tenuto conto della fase emergenziale attraversata dal Paese, infatti, l’organico non è stato toccato, né diminuito. In particolare, l’organico di diritto (quello stabile) dei posti comuni del personale docente per il 2020/2021 (comprensivo del potenziamento) risulta essere pari a 669.833 posti a fronte dei 669.648 complessivi del 2019/2020. L’organico di diritto dei posti di sostegno per il 2020/2021 è pari a 101.170 rispetto ai 100.080 dell’anno scolastico 2019/2020.

Sul sostegno sono stati peraltro inseriti 1.000 posti in più che passano dall'organico di fatto (che può variare ogni anno) all'organico di diritto (quello stabile).