DENTI STORTI … MALOCCLUSIONI ?! Allineatori Dentali Trasparenti

Durante i mesi di Giugno, Luglio e Agosto, Studio Bini ti offrirà il consulto gratuito con scansione digitale della tua bocca; grazie all'impiego delle nuove tecnologie, potrai vedere subito la simulazione del risultato post trattamento!

Sai cos’è esattamente l’ortodonzia invisibile? L’ortodonzia invisibile è indicata per adulti e teenagers che vogliono ottenere risultati efficaci senza i fastidi dei tradizionali apparecchi ortodontici. Il nome invisibile in realtà non è il più appropriato, meglio definire questo genere di metodica “ortodonzia con Allineatori Trasparenti”.

Infatti il tradizionale apparecchio ortodontico in metallo, può trovare l’alternativa nella plastica ( materiale componente degli allineatori dentali ) un ottimo strumento per “spostare i denti”. Alla fine degli anni ’90 infatti, negli USA, è nata la prima azienda, a tutt’oggi leader in questo settore, che ha saputo coniugare il “mondo digitale” alla clinica odontoiatrica, indicando soprattutto questo tipo di terapia adatta agli Adulti. Infatti molti pazienti con fascia di età compresa tra i 20 e 55 anni necessitano molto spesso di un ortodonzia facilmente fruibile che permetta una vita confortevole dal punto di vista pratico e gli allineatori in Plastica trasparente rispondono in modo ottimale a questo genere di esigenza.

Da allora ad oggi sono stati effettuati molti casi clinici, gran parte dei quali pubblicati nella letteratura scientifica su riviste specializzate medico odontoiatriche, attestanti quindi la “validità della metodica” a livello internazionale, con milioni di casi clinici risolti. Ogni paziente con problemi comuni di “malocclusione” quali denti storti, affollamento, spaziatura e alcuni tipi di morso aperto ed incrociato, può quindi rivolgersi al dentista esperto in tale metodiche, al fine di poter conoscere attraverso un consulto medico se è canditato a questa innovativa terapia “trasparente”. Tutte queste valutazioni necessitano di approfondita visita medica con esame intraorale del rapporto tra le arcate dentarie, la funzione masticatoria e i rapporti estetici con il sorriso, parte integrante del viso, i cui risvolti assumono grande importanza anche a livello di autostima. Personalmente da tempo utilizzo la “Scansione Intraorale”, ovvero l’impronta digitale delle arcate dentarie, quale parte fondamentale della visita integrata a tutte le informazioni utili a formulare la diagnosi e la terapia. (clicca qui). Lo Scanner infatti mi permette di ottenere in tempo reale l’immagine tridimensionale sul monitor del computer e relativa analisi; in tal modo posso avere un immediata situazione dei rapporti tra le arcate dentarie, facilmente fruibile sia per me che per il paziente, al quale posso accompagnare alle spiegazioni del caso le immagini per ogni Paziente, con notevole miglioramento quindi della comunicazione.

Come funziona il “trattamento ortodontico trasparente”? Approvato il piano terapeutico proposto dal dentista è necessario pianificare insieme, medico e paziente quali siano gli obiettivi da raggiungere per ottenere un nuovo sorriso; le scansioni digitali, fotografie e radiografie vengono inviate ai laboratori dove viene realizzata la serie degli “allineatori personalizzati “ (detti comunemente mascherine trasparenti); tale rivoluzione è resa possibile dalle moderne tecnologie computerizzate. Desidero precisare che non sono i laboratori digitali a formulare il piano di cura, ma bensì il Medico Odontoiatra che a sua volta invia la prescrizione clinica: la terapia è fatta dal Dentista, non dai laboratori ai quali spetta il progetto digitale attraverso il quale sarà possibile ottenere la stampa digitale degli allineatori dentali. Infatti, in seguito alla prescrizione clinica, la tecnologia digitale e la grafica 2D-3D ci permettono di vedere mediante un filmato computerizzato tridimensionale ogni fase degli spostamenti dentali e risultato finale proposti in modo virtuale.

Lo spostamento dei denti si ottiene tramite la mascherina trasparente (Allineatore), che può essere rimossa per mangiare e per le manovre di igiene orale. Ogni due settimane la mascherina in uso deve essere sostituita con una nuova, questo poichè lo spostamento dei denti previsto avviene ogni 14 giorni, in alcuni casi anche ogni 10; questo il motivo del perché queste terapie sono altresì dette “ sequenziali”. La durata del trattamento ed il numero di allineatori dipende dallo specifico caso personale, comunque in linea di massima tra i 7 e 18 mesi. Gli allineatori devono essere indossati per almeno 20 ore al giorno, quindi rimossi solo per mangiare e lavare i denti; solo in questo modo si otterrà un buon risultato! Le visite di controllo vengono effettuate circa una volta al mese: le stesse sono necessarie affinché l'odontoiatra possa verificare l'iter terapeutico e consegnare il relativo set di ricambio delle mascherine.

Nel prossimo articolo spiegheremo dettagliatamente quali sono in generali i benefici per la Salute attraverso l'utilizzo di questo genere di terapie.

