Presentato il nuovo main sponsor di Teens Cossato, Zeta Esse Ti, ieri sera al Relais Santo Stefano FOTO

"Abbiamo scelto anche quest'anno il Relais Santo Stefano, il nostro portafortuna, per presentare il nuovo main sponsor del Teens Cossato, la Zeta Esse Ti". Le parole del presidente Luciano D'Agostino aprono la serata dedicata alla realtà sportiva della provincia. Un incontro con i media alla presenza anche di due ragazzi biellesi dal futuro sicuramente promettente, come la schermitrice Benedetta Repanati e il cestista Gianmarco Bertetti. Ci piace pensare a loro come i veri amuleti insieme alle loro speranze e certezze, molto simili a questo Teens. Di certo una serata molto piacevole all'insegna della famigliarità, dell'amicizia. Dello sport.

La partnership è stata presentata, ieri sera giovedì 11 giugno, nello splendido Relais Santo Stefano di Sandigliano. La società del presidente Luciano D'Agostino conferma le proprie ambizioni (in attesa di sapere se verrà ammessa al campionato di serie C Gold), siglando un accordo con un colosso di caratura internazionale. Zschimmer & Schwarz infatti è presente in 30 paesi del mondo, con 22 aziende collocate in cinque continenti. Tra le attività principali ci sono sviluppo, produzione e fornitura di ausiliari chimici per cuoio, ceramica, tessile e fibre. L'azienda, la cui sede più vicina al biellese è a Tricerro (Vercelli), è inoltre uno dei produttori leader di ausiliari chimici specializzati per il settore cosmetico, dei detergenti e per soluzioni a base di polimeri e fosfonati.

Spiega Giacinto Piccinni, uno degli amministratori delegati di Zeta Esse Ti: "Ho conosciuto il Teens Basket Cossato in questa stagione, accettando l'invito del presidente D'Agostino e dell'amico Claudio Porta. Ho assistito ad alcune partite della squadra, restando colpito dallo spirito del gruppo e soprattutto dai tanti bambini del settore giovanile coinvolti dal progetto. Chi fa parte del Teens ha grande senso appartenenza, perché è una società capace di lasciare un'impronta sociale nel territorio. I valori di questa realtà sportiva emergente sono gli stessi che animano la nostra azienda, un fattore che ci ha convinti a contribuire per far crescere il progetto Teens".

Il legame di Zeta Esse Ti con il basket biellese risale a una quindicina d'anni fa, quando fu sponsor del Basket Femminile Biellese. Quello di Giacinto Piccinni con la palla a spicchi invece ha radici più datate: "Da bambino giocavo a Biella. Erano gli anni '70 e '80, i tempi della BBC e del San Biagio- racconta l'amministratore delegato, perito chimico tintore diplomato all'Iti Quintino Sella-. La pallacanestro è stata una passione per me, che è proseguita anche quando ho smesso di giocare. Amo la dimensione sana dello sport, nella quale competizione e vittoria sono componenti importanti ma non oscurano l'aspetto sociale, aggregativo e di formazione dei giovani. Zeta Esse Ti è una grande famiglia, così come il Teens Cossato: il nostro obiettivo è aiutare questa società a crescere, non solo dal punto di vista sportivo e alimentare l'ambizione e la passione di persone come D'Agostino e Porta".

Il presidente e general manager del Teens hanno parlato così della nuova partnership: "Siamo orgogliosi che un marchio di così grande prestigio abbia deciso di affiancare il proprio nome alla nostra società. Il Teens è ambizioso, è cresciuto anno dopo anno e punta a crescere ancora, sia dal punto di vista tecnico e agonistico sia organizzativo. Questo accordo ci permetterà di rinforzare la nostra base, contribuendo ad alimentare l'ambizione e la passione di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie della nostra società".

L'ultimo commento è ancora dell'amministratore delegato dell'azienda, Giacinto Piccinni: "Non vediamo l’ora di rivedere ZETA ESSE TI TEENS COSSATO riprendere con forza e abnegazione il suo percorso verso importanti traguardi e regalare grandi soddisfazioni a tutti i suoi tifosi. Saremo i primi a tifare per la squadra e la società".