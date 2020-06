La Virtus Biella parte con "le mani giuste". Ufficiale l'accordo con Cristina Mariottini

Parte con il piede, anzi in questo caso possiamo dire "con la mani giuste", la prossima stagione della Prochimica Virtus Biella. Nella serata di ieri è stata ufficializzato dal club di Chiavazza, l'accordo con il palleggio Cristina Mariottini. La quasi 27enne biellese giocherà la sua quinta stagione con i colori nerofucsia. Dalle parole del ds Elena "Ube" Ubezio sarà anche il capitano della nuova formazione in corso di allestimento. E' sicuramente il primo gran colpo del club che assicura così continuità anche nel nuovo progetto allestito per la stagione 2020/2021.

Le parole di Cristina Mariottini. “Sono contentissima di essere stata riconfermata a Chiavazza. Il PalaSarselli è la mia seconda casa. Sono nata e attualmente abito nel rione e vi assicuro che proprio bello giocare la B1 dietro l’angolo. Credo fermamente in questo nuovo progetto con coach Colombo. In passato ho avuto diversi confronti con lui e durante i quali è sempre riuscito a trasmettermi quell’umanità necessaria per un dialogo costruttivo e di crescita. E poi insieme c’è Ube. Ube è Ube e non esiste aggettivo conosciuto per descriverla. Sono felicissimo del suo nuovo impegno in società anche se non nascondo che mi sarebbe piaciuto averla ancora accanto sul parquet di gioco.

Comunque non si sa mai, Ube è sempre una sorpresa. Sono piacevolmente contenta che il nostro Presidente abbia deciso di affrontare questa nuova sfida in una direzione completamente diversa dalle precedenti, puntando su una ragazza che è rimasta nel cuore dei tifosi, oltre ai nostri di compagna di squadra. Lei potrà fare davvero molto bene. A questo punto ci sta un appello ai nostri incredibili tifosi: continuate a seguirci perché la prossima stagione sarà ancor più difficile. Vorrei ringraziare il club che in questo periodo di post emergenza e di difficoltà economica per tutti, si sta impegnando a mantenere la categoria con una squadra che sarà sicuramente buona. Seguiteci perché i sacrifici sono davvero tanti e durante la stagione ne serviranno altri”.