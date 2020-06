Calcio, Torta resta alla Chiavazzese

Matteo Torta resta alla Chiavazzese. A darne comunicazione la stessa società biellese. Il centrocampista, classe '93, er arrivato nel mercato invernale dopo l'esperienza in Eccellenza con il Fulgor Ronco Valdengo. Centrocampista totale, dotato di grande classe, esperienza ed intelligenza tattica, con la capacità di ricoprire più ruoli, ha totalizzato 6 reti e un assist nella passata stagione.

“Sono molto contento di proseguire la mia avventura con la Chiavazzese – spiega Torta - E' molto semplice il fatto per cui ho rinnovato: siccome non abbiamo potuto terminare la stagione sportiva, ho voluto fortemente rimanere qui, nonostante la categoria a cui parteciperemo a settembre; anche se spero con tutto me stesso che sia la Promozione. Un altro fattore che ha giocato a favore della mia permanenza è stata la solidità e serietà di questa Società dove esiste un progetto serio con forti ambizioni ed io, come giocatore, voglio aiutare la Chiavazzese a raggiungere grandi traguardi. Non vedo l'ora di ricominciare!”. Nel frattempo, il neo direttore sportivo Acquadro, è al lavoro per portare a termine altre conferme per la prossima annata sportiva.