Strona Motor Show costretta al forfait per il Covid-19, appuntamento al 2021

L' undicesima edizione dello Strona Motor Show passa la mano per il 2020 e rinvia il consueto appuntamento di luglio al 2021. Il comitato organizzatore infatti ha deciso anche se a malincuore di annullare la kermesse come spiega il presidente Raffaele Cappio: “Come tutti sanno organizzare una manifestazione come la nostra dove il pubblico, che negli anni passati ci ha sempre premiato, è il fulcro portante della stessa, alla luce delle regole anti-covid risulta assolutamente impossibile ed è per questo che con rammarico tutto il team che presiedo ha deciso inevitabilmente di annullare l'evento dando appuntamento per il mese di luglio del prossimo anno. Dobbiamo però ringraziare le istituzioni e gli sponsor che sono sempre stati al nostro fianco a sostenerci così come un ringraziamento va ai molti partecipanti che con vari messaggi ci hanno fatto sapere di avere da tempo programmato la loro presenza a Strona. È comunque solo un arrivederci al prossimo anno al quale speriamo di arrivare più pronti che mai". Quindi i motori rimarranno spenti per quest'anno a Strona ma la voglia di ripartire rimane solo sopita sotto la cenere pronta a risvegliarsi il prossimo anno per un edizione stellare.