Donato, il laboratorio per dimenticare l’isolamento si sposta per maltempo ad Andrate

L’Associazione Culturale Rina Valé, sotto la guida di Beatrice Bongiovanni, ha dato vita ad una felice iniziativa, rivolta ai più piccoli, con l’obbiettivo di far dimenticare il brutto periodo appena passato.

“Rose, disegni e molto altro nei vegetali” doveva, in origine, svolgersi sabato pomeriggio davanti al municipio del paese di Donato, di cui la Bongiovanni è consigliera, ma, a causa del maltempo, si è scelta una nuova location: la Sala Polivalente di Andrate. Basandosi sui laboratori milanesi di Bruno Munari, noto artista con il quale l’architetto Bongiovanni ha collaborato, si cercherà di riprodurre quel senso di divertimento basato sull’esplorazione grafiche per aiutare i bambini a superare il periodo del lockdown.

La partecipazione sarà sicura al 100% poiché saranno seguite tutte le norme sanitarie: i tavoli ed il materiale sarà sanificato e ad uso singolo e verranno mantenute le distanze fra i partecipanti, che dovranno indossare la mascherina. Il laboratorio è diretto a bambini e bambine con età compresa fra i 4 ed i 13 anni, necessaria la presenza dei genitori. A fine attività, sarà inoltre fornita la merenda ai partecipanti, anche qui rispettano tutte le regole sanitarie.

Per chi fosse interessato, sarà necessario prenotarsi telefonando al 338.8723388 entro venerdì 12 giugno e portare il proprio astuccio con il materiale che si intende utilizzare. L’obbiettivo del laboratorio è quello di avvicinare i più piccoli all’espressione grafica utilizzando principalmente frutta e verdura come strumenti di pittura. In un momento come quello attuale è sempre piacevole poter veder fiorire iniziative di questo tipo, soprattutto se dirette all’infanzia, età che ha dovuto far fronte ad un’emergenza che non poteva neanche comprendere appieno.