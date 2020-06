Candelo, quasi 50 alunni al Polivalente per salutare l'anno scolastico

Si è tenuto ieri pomeriggio, 11 giugno, un momento di saluto dedicato alle classi di quinta elementare della scuola di Candelo. Dopo i mesi di didattica a distanza, i quasi cinquanta bambini si sono potuti ritrovare al Polivalente per salutare le loro maestre e chiudere il primo ciclo di studi. Più avanti, dopo gli esami, sarà organizzato un momento di saluto dedicato agli studenti di terza media. L'incontro, che si sarebbe dovuto svolgere in piazza Marinai d'Italia, è stato spostato al salone polivalente a causa della pioggia.

L'ingresso degli alunni è stato coordinato dai volontari di Protezione Civile. Per ogni bambino era stato segnato uno spazio nella sala in modo da garantire la distanza fra i partecipanti. Dopo i saluti del sindaco Paolo Gelone, ha preso la parola il vice Gabriella Di Lanzo che ha ringraziato i bambini e le bambine per aver rispettato le regole e aver contribuito così alla sicurezza di tutti. A seguire gli interventi del capo della Polizia locale, Franca De Miceli, che ha salutato gli studenti ricordando il loro ultimo incontro di gennaio quando ci si era dati appuntamento per la decima giornata sulla sicurezza stradale che si sarebbe dovuta tenere in primavera. Un progetto importante, molto amato dagli studenti, che viene realizzato grazie ad una stretta collaborazione fra amministrazione comunale, Carabinieri, Polizia locale e Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Protezione civile.

Tutte realtà che in questi mesi si sono impegnate molto su altri fronti e alle quali sono andati i ringraziamenti non solo del Comandante ma di tutta l'amministrazione comunale. Ai saluti della Polizia locale si sono uniti quelli dei volontari “nonni vigile” che, durante un normale anno scolastico, aiutano a garantire la sicurezza dell'ingresso/uscita degli studenti. Momento centrale, ricco di emozione, quello dei saluti delle maestre di quinta A e quinta B ai loro studenti che hanno concluso il ciclo della scuola primaria.

“Come amministrazione - spiega Gabriella Di Lanzo, assessore all'Istruzione - abbiamo voluto questo momento di saluto fortemente simbolico per chiudere non solo un anno scolastico ma un ciclo di studi per questi bambini e bambine. Un momento di normalità che ha voluto essere un piccolo regalo per noi, per le maestre, per le famiglie dopo questi mesi difficili”.