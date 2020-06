Alunni della primaria del Piazzo alla scoperta della Divina Commedia: nasce “Dante a fumetti” FOTO

Un viaggio di (ri)scoperta della Divina Commedia, tra tavolozze, storyboard e fumetti. Questa l'iniziativa della classe quinta della scuola primaria Ada Negri del Piazzo, Istituto Comprensivo San Francesco d'Assisi di Biella, sviluppata durante i mesi della quarantena.

“Ci siamo dedicati a un progetto proposto dalla laureanda Celeste Cassina, “Dante a Fumetti”, realizzato grazie al contributo e al sostegno della nostra insegnante di italiano e inglese, Alessandra Gariazzo – spiegano gli alunni coinvolti - Data la situazione della pandemia abbiamo dovuto sperimentare la didattica a distanza. Non è stato facile, ma videolezioni e videoletture ci hanno aiutati a conoscere Dante Alighieri e ad approcciarci alla sua opera. Per cercare di capire e semplificare il linguaggio del poema abbiamo utilizzato il linguaggio del fumetto, che unisce immagini e testo in modo efficace e immediato. Per prima cosa ci siamo avvicinati alla tecnica fumettistica esercitandoci con pastelli e matite, creando alcune strisce fumettate a mano. Poi abbiamo utilizzato un’applicazione online chiamata storyboardthat, che, in modo interattivo, ci ha permesso di costruire fumetti digitali animati e colorati”.

Unendo tutte le “opere” realizzate, si è riusciti a realizzare un piccolo albo a fumetti, che racconta la Divina Commedia, visionabile sul sito della scuola. “Il progetto 'Dante a Fumetti' ci ha consentito di affrontare temi difficili, come la morte, l’amore, il peccato, la verità – confidano i giovani allievi – Inoltre, abbiamo avuto la possibilità di conoscere il poeta Dante e il suo messaggio, il quale raccomanda a tutti gli uomini di comportarsi in modo corretto, prospettando il destino di ognuno dopo la morte. Dante parla di ogni uomo, anche di noi bambini, e leggere la sua opera è stato interessante: abbiamo imparato, abbiamo discusso e ci siamo messi in gioco divertendoci”.