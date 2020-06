Tessile, allarme di Fratelli d'Italia: "Azienda e lavoratori a rischio. Il Governo intervenga immediatamente "

L’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino: "Ho già chiesto il prolungamento e la garanzia di continuità della Cassa integrazione in deroga almeno fino al prossimo 31 dicembre e insisterò ancora. Fratelli d'Italia non molla: non possiamo permetterci di perdere nemmeno una delle eccellenze che hanno reso e rendono il Biellese grande in Italia e nel mondo intero".

Tempi duri per il tessile biellese, messo in grave difficoltà dall’emergenza Covid19. Il business - come aveva ampiamente previsto l’assessore regionale al Lavoro di Fratelli d’Italia, Elena Chiorino, che aveva insistito per una riapertura dell’attività in tempi brevi proprio per evitare di perdere fatturato e importanti fette di mercato - fatica a ripartire e la cassa integrazione al momento non è sufficiente. Le aziende che hanno fatto domanda a inizio pandemia termineranno l’ammortizzatore già a metà di questo mese e le nove settimane aggiunte dal governo non sono consecutive: cinque partiranno subito, ma le restanti quattro soltanto a settembre. Una situazione davvero preoccupante per un territorio, il Biellese, che vive, respira ed è noto in tutto il mondo soprattutto per la grande qualità dei suoi tessuti e per l’inimitabile know how delle sue aziende di tradizione ultracentenaria.

Una situazione che preoccupa fortemente Fratelli d’Italia, che sollecita il governo targato PD-M5S affinché intervenga immediatamente: «Purtroppo le nostre aziende stanno registrando pochissimi nuovi ordinativi. - spiega il segretario provinciale Cristiano Franceschini - e, complice la conseguente crisi di liquidità, alimentata soprattutto dal lungo lock down, si troveranno in difficoltà a superare un altro periodo critico, tanto che temiamo che alcune non ce la facciano a “superare la tempesta”. Questo rappresenterebbe una tragedia non soltanto per il Biellese, ma per il Piemonte e, più in generale, per il Made in Italy».

«Il governo deve intervenire subito - tuona Franceschini - garantendo nuova Cassa integrazione per dare la possibilità alle aziende di riorganizzarsi e di ripartire nella maniera giusta. Al momento segnalo che, a fronte di 6mila lavoratori in cassa integrazione risultano scoperti dalla garanzia i mesi di luglio e di agosto. Uno scenario inquietante».

La vicenda è seguita con la massima attenzione - e non da oggi - dall’assessore Elena Chiorino. L’esponente biellese del partito di Giorgia Meloni ha già chiesto un intervento urgente al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, e ha ribadito ulteriormente il concetto nel recente incontro con l’Inps regionale: «La situazione è gravissima - spiega Chiorino - gestita peraltro in maniera sconsiderata dal presidente dell’Inps nazionale, Pasquale Tridico. In questo momento di emergenza servirebbe un ammortizzatore sociale unico, in grado di tutelare tutti i lavoratori e di velocizzare i tempi di approvazione ed erogazione».

«Non solo - conclude l’esponente di Fratelli d’Italia -, ho chiesto anche di prolungare e rendere continuativa la Cassa integrazione in deroga almeno fino al prossimo 31 dicembre, data fino alla quale è stato fissato lo stato d’emergenza. Solo così potremo tutelare davvero i lavoratori, le loro famiglie e le imprese virtuose, come quelle del tessile biellese, che rappresentano dei veri e propri patrimoni industriali da tutelare con spirito patriottico. Non possiamo permetterci di perdere nemmeno una delle eccellenze che hanno reso e rendono il Biellese grande in Italia e nel mondo intero».