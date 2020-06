Il parlamentare Andrea Delmastro (FdI) domani in visita al carcere di Biella

"Sabato alle ore 10.00 mi recherò presso l’Istituto Penitenziario di Biella per portare la solidarietà mia e di tutta Fratelli d’Italia agli agenti di Polizia Penitenziaria che, con grande professionalità, negli scorsi mesi hanno sedato le rivolte carcerarie che, secondo 21 Procure d’Italia, erano dirette dalla regia occulta della criminalità organizzata. Il Ministro Bonafede, contro le indicazioni di molti Procuratori d’Italia, ha ceduto alle proteste e ha accolto la richiesta dello svuota carcere per covid, determinando poi le ignobili e quasi quotidiane scarcerazioni di mafiosi a cui abbiamo dovuto assistere inermi e mortificati.

Ad oggi non sappiamo di alcun processo ai rivoltosi che hanno provocato circa 30 milioni di euro di danni agli Istituti Penitenziari d’Italia e hanno aggredito e ferito gli agenti della Polizia Penitenziaria.In compenso ieri sono stati notificati 44 avvisi di garanzia agli agenti della Polizia Penitenziaria di Caserta: una vera vergogna!Sabato alle ore 10.00 mi recherò in visita all’Istituto Penitenziario di Biella per solidarizzare con gli agenti della Polizia Penitenziaria e per testimoniare che in Italia c’è ancora chi, prima di difendere Caino, sta dalla parte di Abele. L’incontro sarà anche una occasione per raccogliere segnalazioni di problematicità da parte degli agenti della Polizia Penitenziaria. Fratelli d’Italia è, senza se e senza ma al fianco di chi veste la divisa e serve lo Stato". Lo dichiara in una nota stampa, Andrea Delmastro delle Vedove, deputato e responsabile nazionale Giustizia di Fratelli d'Italia.