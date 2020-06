Fase3. Pichetto (FI): "Patuanelli e Catalfo chiariscano su cassa integrazione stabilimento Verrone"

"I ministri Patuanelli e Catalfo chiariscano in merito alla comunicazione giunta lo scorso 10 giugno ai sindacati dello stabilimento di Verrone da parte di FCA in cui si informa della volontà di procedere alla sospensione dell'attività lavorativa, con richiesta di intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, nel periodo dal 6 al 19 luglio 2020".

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia nella Commissione Bilancio del Senato, Gilberto Pichetto Fratin."Lo stabilimento di Verrone in provincia di Biella fornisce per FCA delle trasmissioni per i cambi impiegati in alcune delle più famose vetture ed attualmente impiega 615 lavoratori, ma soprattutto rappresenta una grande eccellenza del territorio conquistando recentemente il prestigioso livello Gold del World Class Manufacturing (WCM), il programma mondiale che ha l'obiettivo di eliminare ogni possibile spreco delle risorse impiegate in tutti i processi di trasformazione per la produzione del prodotto finale. Per questo la decisione dell'Azienda di procedere alla Cassa integrazione non può lasciare indifferente il governo, anche alla luce del fatto che la stessa FCA ha richiesto e ottenuto un prestito di 6,3 miliardi di euro garantito dallo Stato. Il territorio del biellese va difeso ed è necessario in questa difficile congiuntura economica individuare soluzioni che sostengano il settore dell'automotive", conclude il senatore Pichetto.