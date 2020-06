A Candelo apre la Gelateria La Rua, la bontà del gelato artigianale FOTO

Sabato 13 giugno verrà inaugurata una nuova gelateria in Piazza Castello a Candelo, Gelateria La Rua: un'attività nata per passione di due fratelli, Davide e Gianluca Caser, che in un periodo così difficile hanno deciso comunque di crederci e aprire la loro gelateria.

Sabato dalle 14 alle 17 verranno offerti assaggi dei loro gelati, rigorosamente artigianali, sempre rispettando le norme vigenti per il distanziamento interpersonale.La Gelateria La Rua vi aspetta sabato in Piazza Castello, 37/38 a Candelo.

Per maggiori informazioni: www.facebook.com/pages/category/Ice-Cream-Shop/Gelateria-La-Rua-101908101441353/