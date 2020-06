Vigliano, colonna di fumo da Edilnol. Parla il direttore operativo: “A fuoco idropulitrice. Incendio domato in tempo”

Istanti di preoccupazione ieri sera a Vigliano Biellese. Intorno alle 19, ha preso fuoco un'idropulitrice, l'impianto di lavaggio utilizzato per la pulizia e la sanificazione dei mezzi a noleggio, situato nel reparto officina dell'impresa Edilnol. “Al momento della chiusura, il nostro responsabile ha avvertito odore di fumo – racconta al telefono il direttore operativo Andrea Pirali – In brevissimo tempo, ha scoperto da dove proveniva ed è intervenuto prontamente insieme ad alcuni collaboratori”.

Nel frattempo, segnalazioni arrivavano da alcuni automobilisti in transito sulla Superstrada, che avevano notato la colonna di fumo. “All'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco il rogo era già stato domato grazie all'intervento del responsabile e della sua squadra – sottolinea Pirali - Per fortuna le fiamme sono state contenute velocemente e i tempi di reazione sono stati efficaci. La situazione poteva peggiorare drasticamente se fosse avvenuto in orario di chiusura”. Sul posto, anche la Polizia locale di Vigliano e i Carabinieri.