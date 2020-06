Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la recinzione a Gaglianico. Incidente anche a Candelo

Forse a causa del fondo bagnato dalla pioggia, il giovane automobilista, nella giornata di giovedì 11 giugno, mentre stava affrontando la rotonda in via Cavour a Gaglianico, ha perso il controllo della sua Fiat Punto andando a schiantarsi contro una recinzione. Il 19enne residente fuori provincia non è rimasto ferito.

L'altro giorno invece, a Candelo in via Campile, una Lancia Delta con al volante un uomo di 49 anni è finito contro una colonnina del gas. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, il personale specializzato al metano, i Carabinieri per la messa in sicurezza della zona. A ripulire la strada gli addetti di Sicurezza e Ambiente. L'auto è stata portata via dal carro attrezzi.