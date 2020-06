Dolore a Masserano, muore a 48 anni il vicecaposquadra dell'Aib Vincenzo Costa

Masserano in lutto per la morte di Vincenzo Costa, vicecaposquadra dell'Aib locale, mancato all'età di 48 anni. Volontario e persona validissima, tutto l'Ispettorato Provinciale si stringe al dolore della famiglia e della sua squadra.

Questo il ricordo sulla pagina Facebook del corpo di volontari: “Ieri sera il nostro Winny ci ha lasciati. All'improvviso senza far rumore. Vittima di un male che lo ha divorato in pochissimo tempo, senza permettere a tanti amici di poterlo salutare. Noi lo vogliamo ricordare così.. sorridente e operativo. In Aib dai secoli dei secoli. Sempre pronto a dare una mano e mettersi in gioco per gli altri. Che la terra ti sia lieve Vincenzo. Salutaci il Rino”.

Cordoglio anche dal primo cittadino di Masserano: “Ero molto amico di suo padre – confida al telefono in lacrime il sindaco Sergio Fantone - È sempre stata una famiglia meravigliosa. Non ci sono parole per esprimere"