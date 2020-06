Crollo a Bioglio, cede il tetto di un vecchio edificio

Un crollo improvviso di un edificio, intorno alle 7,30 di questa mattina, ha procurato allarme e spavento a Bioglio, in frazione Machetto. A cedere è stato il tetto di un vecchio edificio di una serie di case a schiera nella borgata alta del paese, probabilmente per le forti e continue piogge ancora presenti su tutto il Biellese. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sono intervenuti per la prima verifica statica i Vigili del Fuoco, i Carabinieri con il maresciallo Remy Di Ronco oltre al sindaco Stefano Ceffa accompagnato dall'ufficio tecnico comunale. "Stiamo già operando con l'impresa -precisa il primo cittadino- e spero in giornata di riuscire a chiudere l'emergenza". La borgata è situata nella parte alta del paese e vi abitano poche persone. Ad una prima valutazione non sembrerebbe che il crollo abbia interessato gli edifici adiacenti.