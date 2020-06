Anche la Mobile di Biella nel maxi blitz antidroga tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria

La Squadra Mobile della Questura di Biella ha partecipato all'alba di oggi a una vasta operazione antidroga condotta dai colleghi di Asti, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo-SCO. Sono state eseguite diverse misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Asti, su richiesta della Procura, nell’ambito di un’indagine che vede coinvolti 42 italiani e stranieri accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni e lesioni personali.

Al momento non è dato sapere se arresti siano stati eseguiti anche in Valle d'Aosta. L’operazione, si legge in una nota, oltre che con quella di Aosta si è svolta in collaborazione con 130 agenti delle Squadre Mobili di Torino, Alessandria, Cuneo, Vercelli, Novara, Verbania, Biella, Genova e Pavia e con l’ausilio degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Torino e di sei Unità Cinofile della Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria.

Sono in corso inoltre, anche numerose perquisizioni locali e poste sotto sequestro autovetture di grossa cilindrata ed un lussuoso alloggio ubicato nelle vicinanze del centro storico di Asti. I dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11,30 alla Questura di Asti.