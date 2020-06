Vigliano, entro martedì l'acconto IMU

Il Comune di Vigliano Biellese ha dato comunicazione alla popolazione che il 16 giugno scadrà il termine per il pagamento dell'acconto IMU 2020. L’importo da versare è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU + TASI per l'anno 2019. In fase di saldo (entro il 16 dicembre) dovrà essere effettuato il pagamento a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno 2020, sulla base delle aliquote che saranno successivamente pubblicate.

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha eliminato infatti dal 1° gennaio di quest'anno la TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) accorpandola all’IMU (Imposta Municipale Propria) che è stata a sua volta modificata. Come si legge sul sito comunale, i cittadini non riceveranno alcun modello di pagamento F24 precompilato.

Sul sito (clicca qui) è disponibile un calcolatore on line per il conteggio dell’imposta dovuta e la stampa dei modelli di pagamento.Per ulteriori informazioni e approfondimenti, è possibile contattare l'Ufficio Tributi del Comune: telefonicamente al numero 015512041, selezionando "3" (dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 12) o scrivendo a tributi@vigliano.info