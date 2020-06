Maltempo, nuova allerta gialla per temporali sul Piemonte

Correnti umide meridionali mantengono condizioni di moderata instabilità sul Piemonte nel pomeriggio odierno. A darne comunicazione l'Arpa Piemonte.

"Domani il transito di un impulso perturbato sull'Italia settentrionale, associato a infiltrazioni di aria fredda in quota, determinerà un marcato peggioramento del tempo convogliando aria più instabile dai quadranti meridionali - si legge sul sito -Inizialmente rovesci deboli o moderati interesseranno le zone montane e pedemontane, per poi estendersi a tutta la regione, con temporali anche di forte intensità dalla tarda mattinata. Un'attenuazione dei fenomeni è attesa in serata a partire da nordovest quando i venti ruoteranno dai quadranti settentrionali convogliando aria più secca sulla nostra regione".

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emanato un’allerta gialla sulle aree di pianura ed al confine con la Liguria per rischio idrogeologico e per temporali: sono possibili allagamenti, fulminazioni, locali fenomeni franosi e caduta alberi. Inoltre, sono stati risolti i problemi alla linea telefonica della sede Arpa di Biella che è tornata raggiungibile.