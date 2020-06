Dalla montagna del Piemonte nuovi modelli di accoglienza turistica

Uncem sta mappando le tante importanti iniziative di Comuni che credono e lavorano su nuovi flussi turistici, verso l'estate del post-covid. Gli Enti locali stanno lavorando in particolare per individuare immobili e appartamenti che i cittadini possono affittare o anche vendere loro immobili. Percorsi virtuosi, tra gli altri, a Pomaretto, Ceres, Viù, Val di Chi. Molti Enti stanno anche strutturando incentivi stabili per chi vuole trasferirsi nei territori montani, a vivere e lavorare, la vera sfida.Sul fronte dell'accoglienza turistica, Uncem rileva positivamente la nascita di nuove forme di accoglienza.

Primo in Italia, "l'albergo diffuso di valle". Perché, dopo oltre un anno di lavoro svolto dall'Unione Montana Gran Paradiso, la "Valle Albergo Gran Paradiso" è pronta per accogliere i turisti. L'Ente montano ha infatti coinvolto numerosi proprietari di case nei comuni di Alpette, Locana, Sparone e Ribordone, affinché mettessero a disposizione i propri immobili per la locazione turistica e creassero una rete di ospitalità che ampliasse il numero di posti letto e le possibilità di accoglienza della Valle. Sono più di una trentina oggi le case disponibili e i proprietari che hanno aderito anche a un Disciplinare del Progetto, garantendo standard di qualità agli ospiti, per un totale di quasi 300 posti letto a disposizione. Ci sono alloggi in case tradizionali, ma anche villette e case indipendenti, non mancano anche rifugi alpini e B&B, tutte prenotabili attraverso un servizio centralizzato che risponde a vallealbergogranparadiso@gmail.com e al numero di telefono +39 348 0517657.

Tutte le informazioni e le foto degli alloggi sono presenti sul sito dell’Unione montana Gran Paradiso al link https://www.unionemontana-granparadiso.to.it/it-it/vivere-il-territorio/dove-dormire

"Ci complimentiamo con il Presidente Silvio Varetto e con gli Amministratori. Questo della Valle Albergo Gran Paradiso è veramente un progetto innovativo, primo in Italia - evidenziano Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, e Marco Bussone, Presidente nazionale - Si apre una nuova strada, che risponde efficacemente a quanto scritto in tutti gli articoli della legge 158/2017 sui piccoli Comuni. Gli Enti lavorano insieme per l'accoglienza, forti di un contesto territoriale molto efficace, con numeri potenziali di arrivi e presenze importantissimi".