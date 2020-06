Armonie in Corte, da ora si possono anche affittare giardino e sale per eventi e cene romantiche FOTO

Il ristorante vercellese “Armonie in Corte”, posizionato al confine tra Biella e Vercelli, ha deciso di mettere a disposizione della propria clientela privata o aziendale la sua intera struttura per la riapertura al pubblico in sicurezza, oltre alla classica offerta di ristorazione. Sarà possibile infatti affittare il giardino fiorito della Corte o la sala interna scegliendo, per entrambi, se prenotarli con o senza l’utilizzo della cucina.

Per rispettare le normative legate all’emergenza Covid-19, il giardino potrà ospitare un massimo di 40 persone (in 220 mq) e, la sala interna, un massimo di 20/25 persone (in 45 mq). “In questo momento storico di controllo del contagio da Covid, la nostra realtà rappresenta una reale opportunità di offrire benessere e sicurezza senza assembramenti, grazie al nostro servizio di prenotazione”.

La cucina a vista o il bellissimo giardino in fiore, ricco di biodiversità, sono utilissimi per le attività svolte con #ricexperience nell’ambito del riso: “Show Cooking” e degustazioni di quanto si è lavorato, comprensive di pranzo o cena. Per l’attività è previsto un minimo di 6 persone; dal buon gusto al divertimento, questa esperienza è adatta ad ospiti di ogni età. I partners di questa iniziativa sono “Ricexperience ” di Novara-Vercelli-Pavia e “Riso&Riso”.

Per i più giovani, dai 3 ai 14 anni, Armonie in Corte organizza una giornata didattica con giochi e laboratori sul riso, con merenda e pranzo; il numero minimo di partecipazione è di 15 bambini.Anna Maria e tutto il team di TeTRis, composto da Giorgio, Edi, Lara, Andrea, Stefania, Lucia, Giulia, Katia, Francesco ed Edoardo, vi aspettano!

Per info: Tel. 351 502 0607 o www.ristorantearmonieincorte.com