CASAPINTA: Ecologia e natura un binomio che sta a cuore ai casapintesi

Torniamo a parlare di Casapinta e dei buoni motivi per viverci.

Il paese è tra i 10 comuni del biellese sopra il 70% di raccolta differenziata - (i comuni del biellese sono 74) - unico comune ad aver ridotto la tassa rifiuti, restituendo il risparmio, dovuto alla riduzione di conferimento rifiuti in discarica con relativi costi, alle tasche dei propri cittadini, premiati per la loro diligenza e senso di responsabilità ecologica.

L'Amministrazione comunale spinge da tempo per utilizzare un sistema di bio-compostazione utilizzando anche nelle ultime manifestazioni comunali effettuate nel 2019, vettovaglie BIO-COMPOSTABILI. Inoltre i cittadini che utilizzano un composter, (fornito gratuitamente dall’Amministrazione), o ha attivato una “tampa” nel proprio orto ha un’ulteriore riduzione della tassa rifiuti.

Nel complesso ogni cittadino si sente responsabilizzato al fine di salvaguardare il decoro dei borghi, prevenendo ogni possibile atto incivile che potrebbe insozzare strade, sentieri e angoli caratteristici.

In centro paese, dopo la nascita di "Cucciapinta", l'area di sgambamento cani messa a punto nei pressi del campo sportivo, grazie al totale impegno di volontari, padroni di cani ma anche di imprese di Casapinta che hanno contribuito con loro opere e mezzi sempre in forma gratuit, e dopo il periodo di stop dovuto al covid, è stata la volta dell’infioritura della balconata che accoglie i visitatori.

E' un altro passo per contribuire all'abbellimento estetico del paese valorizzando angoli caratteristici e mostrare al visitatore quale luogo accogliente sta diventando il piccolo paese. Una Balconata realizzata con 23 vasi, portavasi piante e terra, il tutto invasato con pazienza da tre consigliere che si prenderanno anche cura del mantenimento dei fiori, Marianna Guardia, Vittoria Caligaris e Vanna Guglielmella Scalabrino. il tutto finanziato con i gettoni di presenza dei consiglieri che vi hanno rinunciato, a favore dell'operazione.

E' in fase di richiesta alla Provincia l'autorizzazione alla gestione del verde dell'aiuola della rotonda d’ingresso paese che verrà anche questa in parte realizzata con la collaborazione di Volontari e Consiglieri e servirà a dare l'immediata immagine accogliente del paese.