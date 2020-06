Panathlon Biella, consegna online del Premio Junior: ecco i vincitori

Consegna virtuale on line del Premio Junior, la sezione Premio Panathlon riservata ai giovani atleti. Sono sfilati davanti al senato sportivo cittadino i cinque premiati per l’anno 2019, quattro atleti più una società. Si sono raccontati un video promozionale i protagonisti dell’appuntamento, Axel Aglietti Zampalla, il campione italiano Juniores di karate dell’Ippon 2 karate Biella, titolo conquistato sul tatami di Ostia, che ha proposto immagini in una scenografia appassionante.

Poi la campionessa di categoria Federica Donetti che gareggia per il Tiro a segno nazionale di Biella prima nella carabina a terra a cinquanta metri. Video anche per Martina Guerra che il tricolore lo ha conquistato in sella a Olympic Lad nella combinata Emergenti 115 di equitazione che ha mostrato un suo percorso nella specialità del cross. Poi è toccato al ciclismo di Camilla Marzanati che ha vinto il titolo italiano nella prova a cronometro a squadre Allieve sull’asfalto di Treviglio.

Tra le società riconoscimento all’Asd Sport club Pralino di Sandigliano per le vittorie nelle due staffette 4x50 e 4x50 mista di nuoto pinnato, con Valentina Basso, Giulia Cerchi Giorgia Destefani Giulia Fetescu, Gaia Savioli e Carolina Trocca. La consegna in presenza dei premi sarà fatta nel convivio panathletico del mese di settembre.