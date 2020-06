Micro imprese e autonomi: la Regione “abbatte” i costi dei finanziamenti per favorire la ripresa

E’ attivo da oggi il bando rivolto rivolta a micro, piccole e medie imprese piemontesi e ai lavoratori autonomi per sostenere queste realtà alla luce dell'emergenza Covid-19. Si tratta dei «Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI piemontesi ed i lavoratori autonomi nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità» finalizzati a supportare le micro, piccole, medie imprese e i lavoratori autonomi piemontesi (comprese anche le forme di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti) nel sostenere i costi relativi ad ottenere finanziamenti bancari (o di altri intermediari finanziari) concessi a seguito dell’emergenza sanitaria.Il sostegno regionale si concretizza in contributi a fondo perduto, finalizzati ad abbattere i costi del finanziamento. L'importo relativo è commisurato a quello del prestito che l’impresa o lavoratore autonomo ha ottenuto tramite il canale creditizio.

I finanziamenti, a fronte dei quali verrà erogato un importo fino a un massimo di 7.500 euro, devono connotarsi come nuovo credito connesso ad esigenze di liquidità, di importo fino a 150mila euro e con durate di rimborso fino a 6 anni.I prestiti da parte di banche, istituti e intermediari finanziari, devono essere stati stati erogati a partire dal 17 marzo 2020 in poi, dichiarando di aver subito un calo di fatturato nel bimestre marzo/aprile 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 (questo elemento è automaticamente presunto per le imprese costituite nel 2019). Le imprese interessate ad usufruire del bonus regionale devono quindi, in prima battuta, rivolgersi a banche, confidi o altri intermediari finanziari per richiedere il finanziamento alle condizioni vigenti (la pratica per ottenerlo è autonoma e non correlata a questa misura).

E’ possibile, poi, fare domanda per richiedere il bonus che rimborsa parte dei costi sostenuti a partire da oggi.«Anche i questo caso il Piemonte non lascia indietro nessuno - spiega l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino - in particolare i soggetti economici più fragili, quelli che, più di altri, hanno subìto i devastanti effetti del lockdown e che fanno davvero fatica a ripartire, nonostante la grande determinazione e volontà. Ma per ripartire c'è bisogno di liquidità e, di conseguenza, di credito».

«Con questa misura - conclude Chiorino - vogliamo facilitare l’erogazione di nuovo credito al sistema produttivo. Il contributo a fondo perduto può infatti essere cumulabile, ovviamente nel rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato, con le iniziative di sostegno al credito di carattere nazionale e regionale a meno che, in quest'ultimo caso, non fosse già previsto un contributo analogo. L’obiettivo è chiaro: vogliamo sostenere con i mezzi a nostra disposizione tutte quelle realtà quasi ignorate dal governo, ma che rappresentano una fetta molto importante del nostro tessuto produttivo e che meritano tutto l’aiuto necessario per superare questo grave momento di difficoltà».