LILT Biella, apre la nuova Palestra della Salute Outdoor

Si chiama “AMA”, un acronimo che sta per “Attività Motoria Adattata” ma che rende davvero bene l’idea della cura che ognuno di noi deve avere per il proprio corpo. A Spazio LILT AMA si traduce in: Esercizio Fisico Adattato (EFA) e Attività Fisica Adattata (AFA) e, da oggi, in attività fisica presso la nuova palestra della Salute Outdoor.

Realizzata grazie ai fondi dell'8x1000 della Chiesa Valdese, la palestra esterna gode di numerose attrezzature disposte a circuito che consentono, in mezz’ora di attività, di fare la stessa quantità di attività fisica che si farebbe in un’ora di palestra tradizionale grazie al lavoro ad alta intensità. Rimanere all'aperto è sicuramente una strategia molto efficace per ridurre i rischi di contagio da Coronavirus. Inoltre, per ottenere tutti i benefici dell'attività fisica sulla salute e ridurre i rischi legati alla sedentarietà, è raccomandato svolgere esercizio fisico all’aperto (outdoor) in quanto è stato dimostrato che, indipendentemente dall’età, praticare attività motoria all’aria aperta può apportare maggiori benefici in termini di benessere mentale rispetto alla pratica in ambienti al chiuso (indoor).

L’allenamento a circuito è complementare a tutte le attività EFA e AFA e si rivolge anche a chi vuole mantenersi in buona salute ma ha poco tempo da dedicare al movimento. Insieme ad una sana alimentazione, il lavoro a circuito metabolico realizzato con queste specifiche attrezzature permette infatti di ridurre la massa grassa mentre si tonificano i muscoli, modellando il corpo e migliorando l’umore. Grazie a speciali attrezzature dotate di pistoni idraulici bidirezionali che permettono di allenare i movimenti funzionali della vita quotidiana, la palestra outdoor permette inoltre migliorare la forza, la resistenza e l'equilibrio. E lo fa in totale sicurezza perché costruita riuscendo a mantenere il distanziamento inter-personale previsto dalle vigenti norme igienico-sanitarie.

Tutte le attività della palestra esterna sono inoltre organizzate e costantemente supervisionate da un chinesiologo di Spazio LILT che, di volta in volta, imposta l’allenamento a circuito secondo le esigenze del gruppo.Per avere maggiori informazioni sulla Palestra Outdoor di LILT Biella o prenotare , basta telefonare allo 015.8352111 oppure consultare il sito web di LILT Biella alla pagina: https://www.liltbiella.it/palestra-outdoor-biella/