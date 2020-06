I capolavori dell'arte “ricreati” in casa, gli alunni di Pray diventano artisti social FOTO

Ricreare i capolavori dell'arte con persone e oggetti presenti in casa. Questa l'idea proposta agli alunni dall'Istituto Comprensivo di Pray durante i mesi del lockdown. Un modo per mantenere i contatti tra le famiglie e la scuola nei giorni dell'emergenza coronavirus.

Una sfida di arte accettata dalla totalità degli studenti come ci spiega la professoressa Eleonora Ervas: “L'idea si rifà alla proposta lanciata dal Getty Museum di Los Angeles. Moltissime le persone coinvolte in questo progetto educativo che ha come fine lo stimolo alla creatività e la riscoperta dell'arte in un momento particolare del nostro tempo attuale. Un periodo drammatico e faticoso in cui, costretti a casa, adulti e bambini hanno rischiato di affacciarsi sul subdolo baratro della noia e della mancanza di nuovi stimoli. Ma così non è stato”.

L'iniziativa ha conquistato tutti: dai docenti ai genitori passando per gli studenti delle scuole medie e primarie dell'Istituto. La fantasia al potere, l'entusiasmo alle stelle. Numerosi i quadri riportati in vita tra le mura familiari noti al grande pubblico. Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Magritte, Munch, Vermeer, Modigliani, Van Gogh, David, Degas, Dalì: sono solo alcuni degli artisti “rivisitati” in chiave contemporanea dagli allievi biellesi che hanno assunto le fattezze della Monna Lisa, della Dama con l'ermellino o della ragazza dall'orecchino di perla; riprodotte anche nature morte ed opere famose, come il Giudizio Universale della Cappella Sistina, L'Urlo, la morte di Marat, la Notte stellata ed altre ancora.

“Il miglior modo per capire un quadro e senz'altro quello di reinterpretarlo – sottolinea Ervas - I ragazzi hanno dato vita ad una divertente reinterpretazione, in chiave moderna e personale, delle opere a loro più vicine con l'utilizzo di oggetti quotidiani e abiti contemporanei”. Orgogliosa dei suoi allievi anche la dirigente Monica Bassotto: “I ragazzi sono stati geniali. Hanno avuto una capacità e un'abilità pratica di ricreare i capolavori artistici della nostra storia. Credo che le nuove generazioni vanno semplicemente stimolate a ragionare fuori dagli schemi e quando accade ci stupiscono sempre”.

Per chi fosse curioso dei risultati, sul sito dell'Istituto Comprensivo di Pray è stata messa a disposizione una fotogallery con le opere realizzate (clicca qui).