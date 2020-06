Cossato, è pronto il Contributo Estate 2020 per le famiglie: ecco come fare domanda

Novità a Cossato. Il Comune ha deciso di dare il via al Contributo Estate 2020 per sostenere le famiglie del paese con figli minori da 1 a 11 anni. Possono fare domanda i nuclei familiari residenti aventi particolati requisiti: almeno un figlio di età compresa tra 1 e 11 anni alla data di pubblicazione del presente avviso; entrambi i genitori lavoratori (o genitore unico lavoratore) presso la sede lavorativa; ISEE del nucleo inferiore a euro 30.000,00 (è possibile utilizzare ISEE corrente).

La domanda dovrà essere presentata in modalità online tramite il portale comunale J-CITY (è necessario avere acquisito le credenziali J-CITY oppure lo SPID). La scadenza per presentare la richiesta del Contributo Estate è prevista alle 16 del 30 giugno. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito: www.comune.cossato.bi.it