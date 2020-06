Spettacolo, Patelli al fianco dei lavoratori dell’intrattenimento dimenticati, nella Fase 3, dalle Istituzioni

“Ieri mattina, su invito del biellese Filippo Regis, Presidente del SILS (Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo), di Daniele Spadaro e Maurizio Pasca, ho partecipato ed incontrato, unitamente ad altri colleghi della Lega, i lavoratori del mondo dello Spettacolo che manifestavano di fronte il Palazzo di Montecitorio per portare all’attenzione delle Istituzioni l’assordante silenzio che, dall’inizio della Pandemia di Covid 19, il settore dell’Entertainment.

Le norme in vigore nei casi del settore dell’intrattenimento, che va dai parchi giochi o tematici, alle discoteche, ai concerti musicali, agli spettacoli teatrali, vive tuttora un profondo stato di crisi, come del resto altre realtà del mondo economico nazionale. Il non conoscere il futuro anche più prossimo, vista anche l’imminenza della stagione estiva sulla quale questo settore ha sempre investito molto getta pericolose basi per una chiusura totale delle attività con grave danno sia per il settore in sé sia per l’indotto che inevitabilmente ruota intorno all’intrattenimento”. Questa la dichiarazione dell’on.le Cristina Patelli (Lega), membro della Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati.