Scuola, Patelli (Lega): "In piazza al fianco delle strutture educative private e paritarie a rischio chiusura"

"Ancora una volta i piazza a Montecitorio col Comitato #EduChiAmo per salvare le strutture educative private e paritarie nell’attuale drammatica fase di emergenza COVID19. Un altro settore in ginocchio proprio ora che i genitori devono riprendere a lavorare come e più di prima. Parliamo di più di 10.000 strutture in tutta Italia dimenticate anche dal Decreto Rilancio che, oltre a non essere oggetto di alcun piano di riapertura, si vedono negare la proroga della Cassa Integrazione per i lavoratori. 185.000 bambini frequentanti i nidi privati che a settembre non saranno più accolti. In tutta Italia i nidi privati assolvono con il 65% di copertura sul territorio nazionale. Se il Governo non interverrà rapidamente nel settore 0/6 a settembre non riaprirà nessuno", ha dichiarato l'on.le Cristina Patelli della Lega, membro della Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati.