Vigliano, al via cantieri di lavoro per over 58: approvata la graduatoria

Il comune di Vigliano Biellese avverte la popolazione che è stata approvata la graduatoria, per l'individuazione di 3 lavoratori, nell'ambito del progetto "Un Lavoro (anche) per te", del bando regionale sui cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58. I lavoratori si occuperanno di lavori di piccola manutenzione sul territorio comunale. Il cantiere sarà attivato nel più breve tempo possibile, non appena conclusi gli adempimenti prescritti. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito del Comune (clicca qui).