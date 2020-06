Nuova filiale ad Hong Kong per Piacenza 1733

Piacenza 1733 storica azienda biellese leader nella produzione di abbigliamento e tessuti di altissima qualità, ha inaugurato nel mese di Aprile 2020 la prima sede direzionale ad Hong Kong. L’apertura della filiale in Cina si inserisce in un piano strategico che vede come obiettivo principale il rafforzamento del mercato asiatico, partendo proprio dall’apertura della nuova sede nell’importante polo finanziario cinese.

I nuovi spazi sono nella prestigiosa zona di di Tsim Sha Tsui e nello specifico al civico 1 di Peking Road. “La presenza di un nostro ufficio direzionale ad Hong Kong permetterà di presidiare in modo diretto il mercato asiatico con l’obiettivo di aumentare il giro d’affari. Si tratta dunque di un’operazione che segna un momento significativo per l’espansione delle nostre attività” (cit. Vasiliy).

Attualmente il marchio, presente nei cinque continenti, mantiene fisso l’appuntamento fieristico italiano dedicato al settore tessile: Milano Unica. L’ultima edizione (febbraio 2020) ha confermato il successo del brand in linea con il concetto di creatività sostenibile, argomento prioritario oggi più che mai per la XIV generazione alla guida dell’azienda. L’AD Carlo Piacenza, è infatti affiancato da Ettore - direzione dell’acquisto delle materie prime e del polo produttivo - Vasiliy brand manager, Guido - tutela della Riserva Naturale Speciale Parco Burcina “Felice Piacenza” e Felice, anima creativa del brand.”