Viabilità interrotta a Mezzana e intervento dei Vigili del Fuoco

Ancora qualche problema per la viabilità causa le piogge che provocano smottamenti e cedimenti di piante. E' il caso di ieri sera alle 19,30 quando a Mezzana in frazione Montalto, un grosso ceppo di castagno ha impedito la circolazione sulla strada provinciale 229. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco distaccamento di Ponzone che in circa un'ora hanno tagliato gli alberi e consentito il ritorno alla normalità.