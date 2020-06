Tristezza e dolore per l'improvvisa scomparsa del 23enne di Tollegno, Nicolò Straudi

Un malore improvviso nella notte scorsa ha portato via, a soli 23 anni, Nicolò Straudi. Abitava a Tollegno, studiava in Svizzera, un master in lingua e letteratura. Era il nipote dell'indimenticato Emilio Straudi, professore a scuola, compositore, maestro e direttore per anni della banda Verdi e dell'orchestra filarmonica Biellese. Anche Nicolò aveva seguito le orme del nonno e come musicista, quando tornava a Tollegno per le pause di studio, era solito suonare l'organo in chiesa. Lascia tutti nello sconforto assoluto.

La comunità di Tollegno e tutto il biellese piange un suo ragazzo. Sconvolta la famiglia a partire dalla mamma Cristina, dal papà Paolo e dal fratello Matteo. Insieme a loro, i tanti amici che conoscevano il carattere buono ed estroverso di Nicolò. Il rosario verrà recitato giovedì 11 giugno alle 20 nella chiesa parrocchiale di Tollegno. I funerali avranno luogo a Tollegno venerdì 12 giugno alle 16 partendo dalla parrocchia.